Челябинск, , 08:57 — REGNUM В Челябинске взломщик платёжного терминала получил более суровый приговор, чем вынес суд ранее. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Осуждён гражданин был Тракторозаводским райсудом 27 января. Следователи и суд пришли к выводу, что 6 февраля 2019 года в одном из торговых павильонов он взломал замок платёжного терминала и похитил из кассового ящика более 15 тыс. рублей.

Суд назначил ему 1 год 9 месяцев в колонии строгого режима. Но прокурор посчитал приговор мягким и добился его отмены. Теперь гражданин признан виновным в открытом хищение чужого имущества, которое совершено с незаконным проникновением в хранилище. Областной суд назначил ему 2 года 8 месяцев колонии строгого режима.