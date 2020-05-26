Волоколамск, Московская область, , 08:56 — REGNUM В деревне Дубосеково Волоколамского городского округа Подмосковья 25 мая состоялась акция «Сад памяти», сообщают организаторы.

Международная акция «Сад памяти» ставит целью высадить 27 миллионов деревьев — в память о каждом погибшем жителе нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Подмосковная часть акции прошла неподалёку от мемориального комплекса «Героям-панфиловцам», посвящённого подвигу 28 бойцов, остановивших под Москвой в ноябре 1941 года танки противника. В мероприятии принял участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. По его словам, число высаженных деревьев приближается к 20 миллионам.

Акция «Сады памяти» уже прошла во многих регионах России, а также десятках стран мира — в Таджикистане, Украине, Сербии, Венгрии, Германии, Италии, Бельгии, Великобритании, Катаре, Ливане, Кубе, Люксембурге, Перу, Тунисе, США.