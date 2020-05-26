Посёлок Куеда, Пермский край, , 08:56 — REGNUM В Куединском районе Пермского края суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он будучи пьяным сел за руль автомобиля и сбил трех прохожих, один из которых скончался, сообщает пресс-службе краевой прокуратуры.

Пермяк признан виновным в преступлении по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. На два года для пермяка под запретом деятельность, связанная с управлением транспортными средствами. В пользу родителей погибшего пешехода взыскано 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года пьяный водитель автомобиля Lexus врезался в толпу пешеходов, двигавшихся по обочине дороги. Один парень скончался на месте происшествия, двое молодых людей были госпитализированы с переломами и ушибами. В ходе полицейской проверки выяснилось, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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