Рига, , 08:56 — REGNUM Латвийский Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC) опубликовал список европейских стран, нежелательных для посещения в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом пишет 26 мая портал LSM.

По данным журналистов, в чёрный список вошли Швеция, Великобритания, Бельгия, Ирландия, Португалия и Мальта. Во всех этих странах число заразившихся коронавирусом в пересчёте на 100 000 населения превышает 25 человек. У девяти стран из 22-х данный показатель находится в диапазоне от 11 до 21. В Латвии он равен 6,1, Эстонии — 6, Литве 5,9.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая решением правительства Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.