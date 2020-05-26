Красноярск, , 08:49 — REGNUM В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича из-за коронавируса у пациента на карантин закрыли отделение урологии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря больницы Ирину Сидорову 26 мая сообщает региональный портал Newslab.ru.

После того, как у пациента отделения подтвердились тесты на SARS-CoV-2, пациентам и врачам предстоит 14 дней провести в отделении на карантине.

«Экстренных пациентов с урологическими заболеваниями мы продолжаем принимать, но госпитализируем их в другое, «чистое» отделение», — сказала Сидорова.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом, а всего в регионе коронавирус выявлен у 3410 человек. 710 человек уже вылечились, 28 — скончались.

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