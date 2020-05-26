Ташкент, , 08:47 — REGNUM Среди медицинских работников в Узбекистане выявили более 300 случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Баходир Юсупалиев, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, большинство случаев заражения среди медиков приходится на начало распространения инфекции в Узбекистане. Юсупалиев также добавил, что значительные прирост новых случаев заражения отмечается в Навоийской области.

Отметим, по состоянию на 26 мая в Узбекистане выявили 3261 случай заражения коронавирусом, выздоровели 2609 человек, скончались 13 пациентов.