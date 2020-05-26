Майкоп, , 08:50 — REGNUM Следователи в Адыгее завершили расследование уголовного дела об убийстве школьницы в мае 2019 года. В настоящее время оно направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, 16-летняя Дарья Ш. пропала 24 мая 2019 года: в первой половине дня девушка вышла из лицея № 34 в центре Майкопе, и больше живой ее никто не видел. В поисках подростка, продолжавшихся более пяти месяцев, помимо сотрудников правоохранительных и экстренных служб участвовали сотни волонтеров Адыгеи и Краснодарского края.

Задержать и арестовать предполагаемого убийцу школьницы — 47-летнего жителя Майкопа с уголовным прошлым — удалось в начале ноября. Он признался в содеянном, а позже указал на место захоронения своей жертвы, с которой, как известно, ранее не был знаком.

По данным следствия, днем 24 мая 2019 года обвиняемый, находясь в безлюдном месте на берегу реки Белая в Майкопе, напал на потерпевшую с целью ее изнасилования. Затем, желая избежать наказания за совершение особо тяжкого преступления, он задушил девушку. Впоследствии обвиняемый похитил принадлежавшие школьнице смарт-часы и два мобильных телефона.

Таким образом, фигурант дела обвиняется в покушении на изнасилование с применением насилия, убийстве, сопряженном с изнасилованием и краже с причинением значительного ущерба.

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