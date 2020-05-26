Москва, , 08:45 — REGNUM В 2020 году на летний отпуск жители России собираются потратить в среднем 49 тыс. 500 руб. (на одного человека). Это на 14% больше, чем 2019 году, приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Заранее откладывали деньги на отпуск 42% опрошенных. Планируют выделить деньги из своих текущих средств 22%, отложат с премии или подработки 8%.

Большинство граждан, планирующих отдыхать летом (57%), считают, что отдых в 2020 году будет примерно таким же как и в 2019 году. Ожидают, что отпуск будет хуже 29%, лучше — 9%опрошенных.

Телефонный опрос проведен 17−18 мая 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года большинство жителей России (61%) проведут отпуск дома, в первую очередь из-за нехватки финансов (36%).

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