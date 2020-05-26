Чердынь, Пермский край, , 08:44 — REGNUM В Пермском крае из-за нарушения требований антикоррупционного законодательства уволен сотрудник ГУФСИН по региону, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, сотрудник занимался предпринимательской деятельностью. В частности, инспектор исправительного учреждения в соцсети публиковал объявления с указанием номера сотового телефона о покупке металла. Скупка металлолома производилась в том числе и у несовершеннолетних граждан.

В адрес начальника пенитенциарного учреждения прокурор внес представление. По итогам его рассмотрения сотрудник ГУФСИН уволен в связи с утратой доверия без выплаты единовременного пособия за выслугу лет.