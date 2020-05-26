Стокгольм, , 08:44 — REGNUM 26 мая Агентство общественного здравоохранения Швеции, как ожидается, объявит о смягчении ограничениях рекомендаций для «пожилых людей младших возрастов», введенных в связи с начавшейся пандемией коронавирусной инфекции. 29 мая жители страны узнают, когда продолжится футбольный сезон. Об этом 26 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Ожидается, что 26 мая Агентство общественного здравоохранения Швеции объявит о возможном смягчении ограничений для «пожилых людей младших возрастов», то есть людей старше 70 лет, которые чувствуют себя здоровыми и, как показала шведская статистика, не подвергаются смертельной опасности для коронавируса.

«Наши статистики сейчас смотрят на цифры в Швеции, и они оценивают, можем ли мы немного сдвинуть 70-летнюю границу с места. Мы думаем, что 70-летние шведы более здоровы, чем китайцы и итальянцы тех же возрастов. И поэтому, возможно, нам удастся продвинуть эту границу чуть-чуть выше», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

29 мая, по словам Тегнелла, ожидается окончательное решение об объявлении открытия футбольного сезона. Все игры были отложены еще в начале апреля по причине неопределенной эпидемиологической ситуации в Швеции. Однако теперь существуют предпосылки для возобновления футбольных мероприятий.