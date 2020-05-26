Ульяновск, , 08:42 — REGNUM В Ульяновской области вдвое возросло число тестов на наличие SARS-CoV-2 и достигло 2 тысяч. Количество исследований планируется увеличить до 5 тысяч, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По словам главы региона Сергея Морозова, в Ульяновской области с начала пандемии проведено около 50 тыс. исследований на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — порядка 2 тысяч. По его словам, «стоит задача выйти на число проведенных исследований 5 тысяч в сутки».

На сегодняшний день в области функционируют 11 лабораторий, где проводятся тесты на коронавирус. В том числе две лаборатории — федерального уровня, две — частные, остальные созданы на базе медицинских учреждений и педвуза. Планируется открытие лаборатории в Новоспасском районе, которая будет обслуживать жителей южных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 мая (10:35 мск) в Ульяновской области выявлено 1959 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 506 человек. Скончались шесть пациентов с COVID-19, все они — пожилые граждане.

По данным управления Роспотребнадзора Ульяновской области, проведено 49 318 исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 42 297 человек. Находятся под медицинским наблюдением 5655 человек, сняты с наблюдения 4338 человек.

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