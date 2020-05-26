Белгород, , 08:42 — REGNUM В Белгородской области в одном из медицинских учреждений выявлен очаг заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, COVID-19 выявлен у медицинского персонала и пациентов во всех стационарных отделениях Ракитянской ЦРБ — терапевтическом, хирургическом, родильном, педиатрическом и клинико-диагностической лаборатории. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«На данный момент на базе ЦРБ зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом: семь пациентов, шесть врачей, 19 человек из числа среднего медицинского персонала, 13 человек из числа не медицинского персонала больницы», — уточнили в штабе.

В Роспотребнадзоре эти случаи заражения коронавирусом связывают с заносом инфекции в больницу поступившими пациентами, у которых симптомы респираторного заболевания начали проявляться только в стационаре.

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Вы настоящее время стационар Ракитянской ЦРБ полностью закрыли на карантин. В нём остались те пациенты, которые в силу своего состояния не могут покинуть больницу. За ними закреплён резервный персонал. На базе районной больницы остаётся работать только поликлиника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией в больнице в Старом Осколе Белгородской области. Положительный тест подтверждён у 28 человек. Эти медики и пациенты терапевтического отделения больницы имени Луки Крымского.