Копенгаген, , 09:06 — REGNUM Датский телеканал TV2 сообщил, что ежегодно из Копенгагена выбрасывается значительно большее количество неочищенных сточных вод, чем тот объем, который обсуждался ранее. Речь идет о 35 миллиардов литров вместо заявленных 290 миллионов. Об этом 26 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Выяснилось, что 290 миллионов литров неочищенных сточных вод, которые муниципалитеты Дании планировали выпустить в Эресунн, пограничный пролив между Швецией и Данией, — всего лишь капля в море по сравнению с тем, сколько было выпущено в последние годы.

Вечером 25 мая датский телеканал TV2 сообщил, что выбросы Дании в течение 2014−2018 гг. составили 35 миллиардов литров неочищенных сточных вод. Это в 120 раз больше по сравнению с тем объемом, который был спущен на этой неделе.

Сообщается, что в настоящее время как левые, так и правые датские политики очень обеспокоены этим фактом. Представители Радикальной левой партии и Датской народной партии призвали министра окружающей среды Дании Леу Вермелин рассказать о реальных объемах выбросов и принять меры для предотвращения загрязнения окружающей среды.