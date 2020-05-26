Барнаул, , 08:29 — REGNUM «Пошли, родимые!» — такими словами жители Алтайского края делиться фотографиями своих трофеев с тихой охоты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На Алтае начался грибной сезон Цитата из группы «Грибники Алтая» в ВК

Из-за ранней весны в ленточных борах и на лесных опушках стали появляться разнообразные грибы: маслята, подберёзовики, подосиновики. А в Алеусском и Касмалинском борах собирают даже боровик.

«Идёт чистый, в основном — 1 сорт, второго единицы!», — пишет автор фото Ирина Чумадеева в группе «Грибники Алтая» в ВК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года на Алтае вырос небывалый урожай груздей.

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