Москва, , 08:29 — REGNUM Летом 2020 года большинство жителей России (61%) проведут отпуск дома, в первую очередь из-за нехватки финансов (36%), приводит данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Поменяли и свои планы на летний отпуск 29% респондентов. Главной причиной они называли пандемию коронавируса (70%).

Планируют отдыхать на даче 31% опрошенных. Собираются путешествовать по городам и сёлам России (11%). За границу хотят поехать 4%, в рым и на Черноморском побережье Кавказа — 5−6% граждан.

Опрос проведен 17 и 18 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, четверть жителей России (26%) поменяли планы на майские выходные и летний отдых.

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