Шимановск, , 08:26 — REGNUM В город Шимановск Амурской области для помощи в связи со вспышкой коронавирусной инфекции выдвигается группировка специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По приказу командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, подразделение, в составе 40 военнослужащих и более 15 единиц спецтехники, уже выдвинулось в Шимановск 200-километровым маршем.

По прибытии на место военные специалисты проведут обработку объектов и территорий города. В ходе дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и растворы, уже проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие при ликвидации вспышек коронавирусной инфекции в других регионах России и за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре Амурской области объяснили резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом прошедшими майскими праздниками.

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