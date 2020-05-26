Тюмень, , 08:21 — REGNUM В Тюмени не стихает дождь и сильный ветер. Участники паблика «ЧС Тюмень» ежечасно фиксируют последствия урагана, который начался во второй половине дня 25 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тюменские коммунальщики вывозят поваленные деревья на самосвале Пресс-служба администрации Тюмени

Перевёрнутые мусорные баки во дворах во время сильного ветра стали привычным явлением.

С утра работа с последствиями сильного ветра продолжается Пресс-служба администрации Тюмени

«В шесть утра проснулась, посмотрела в окно, жуть такая…», — делится 26 мая впечатлениями тюменка.

На трассе Тюмень-Нижняя Тавда автомобилисты своими силами с ночи до утра освобождали проезд от поваленных деревьев. Администрация города Тюмени в паблике «Тюмень — наш дом» выложила красноречивый фоторепортаж о борьбе коммунальных служб с последствиями урагана, которая велась даже ночью.

«26 мая днём ветер ослабеет до 16−21 м/с, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы», — предупредили тюменцев в пресс-службе мэрии.

Напомним, в соседней Свердловской области в результате урагана погибли три человека.

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