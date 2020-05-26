Тюмень, 26 мая 2020, 08:21 — REGNUM В Тюмени не стихает дождь и сильный ветер. Участники паблика «ЧС Тюмень» ежечасно фиксируют последствия урагана, который начался во второй половине дня 25 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тюменские коммунальщики вывозят поваленные деревья на самосвале
Тюменские коммунальщики вывозят поваленные деревья на самосвале
Пресс-служба администрации Тюмени

Перевёрнутые мусорные баки во дворах во время сильного ветра стали привычным явлением.

С утра работа с последствиями сильного ветра продолжается
С утра работа с последствиями сильного ветра продолжается
Пресс-служба администрации Тюмени
«В шесть утра проснулась, посмотрела в окно, жуть такая…», — делится 26 мая впечатлениями тюменка.

На трассе Тюмень-Нижняя Тавда автомобилисты своими силами с ночи до утра освобождали проезд от поваленных деревьев. Администрация города Тюмени в паблике «Тюмень — наш дом» выложила красноречивый фоторепортаж о борьбе коммунальных служб с последствиями урагана, которая велась даже ночью.

«26 мая днём ветер ослабеет до 16−21 м/с, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы», — предупредили тюменцев в пресс-службе мэрии.

Напомним, в соседней Свердловской области в результате урагана погибли три человека.

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