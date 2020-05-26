Тюмень, 26 мая 2020, 08:21 — REGNUM В Тюмени не стихает дождь и сильный ветер. Участники паблика «ЧС Тюмень» ежечасно фиксируют последствия урагана, который начался во второй половине дня 25 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Перевёрнутые мусорные баки во дворах во время сильного ветра стали привычным явлением.
На трассе Тюмень-Нижняя Тавда автомобилисты своими силами с ночи до утра освобождали проезд от поваленных деревьев. Администрация города Тюмени в паблике «Тюмень — наш дом» выложила красноречивый фоторепортаж о борьбе коммунальных служб с последствиями урагана, которая велась даже ночью.
Напомним, в соседней Свердловской области в результате урагана погибли три человека.
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