Владивосток, , 08:18 — REGNUM В Приморском крае на фоне улучшения эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекций власти приступили к первому этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 26 мая.

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Как отметил на заседании оперативного штаба губернатор Приморского края Олег Кожемяко, каратнинные меры будут смягчать постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы не допустить роста заболеваемости.

Так, на первом этапе возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 кв. м. Кроме того, жителям Приморья разрешат заниматься физкультурой на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров.

«Только после проверки административными комиссиями на соответствие всех санитарных норм и правил будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать», — подчеркнул глава региона.

Кожемяко уточнил, что частичное снятие ограничений начнётся во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа.

«Четверть всех заболевших коронавирусом в Приморье приходится на Находку», — уточнили в оперативном штабе.

При этом отмечается, что соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и масочного режима останется обязательным.

Добавим, что коэффициент распространения инфекции на протяжении семи дней в регионе не превышает единицы. Среднее количество тестируемых за сутки составляет 99−105 человек на 100 тысяч населения при нормативном показателе от 70 человек, свободный коечный фонд — от 68 до 76%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в Приморье впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции число выздоровевших вдвое превысило количество заражённых. Так, по данным оперативного штаба, всего на утро 26 мая в Приморье выявлено 1735 носителей SARS-CoV-2. 706 пациентов, у которых был выявлен COVID-19 выздоровели.

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