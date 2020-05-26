Алма-Ата, Казахстан, , 08:15 — REGNUM Пьяный водитель, врезавшийся в автомобиль полиции в Алма-Ате, шесть лет проработал в правоохранительных органах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

«Проработав в полиции шесть лет, он за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания», — заявил глава департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов.

По его словам, причиной увольнения полицейского стали дисциплинарные взыскания. В отношении водителя начато досудебное расследование по ч. 2, ст. 99 («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 мая пьяный водитель на большой скорости врезался в блокпост, столкнулся с бетонным ограждением и по инерции врезался в автомобиль полиции. В результате аварии погибли двое полицейских.

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