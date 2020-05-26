Пермь, , 08:14 — REGNUM В Пермском крае к административной ответственности привлечен бывший министр ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Основанием для наложения штрафа стали нарушения закона о раскрытии обязательной информации на официальном сайте. В частности, на портале отсутствовали необходимые данные и содержалась некорректные сведения о руководстве структурных подразделений ведомства.

В результате в отношении экс-главы министерства ЖКХ возбудили административное производство по части 2 статьи 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети интернет). Мировой судья вынес постановление о штрафе. В законную силу судебный акт не вступил.