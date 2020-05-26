Новосибирск, , 08:13 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 26 мая, выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.«Скончался ещё один мужчина, ему было 60 лет», — говорится в оперативном сообщении. Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 2300 пациентов с коронавирусом (из них 138 — дети), 891 человек выздоровел, 30 скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 59 человек, на ИВЛ — 19 пациентов. Всего в регионе проведён 98 551 тест на коронавирус.