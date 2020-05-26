Новосибирск, 26 мая 2020, 08:13 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 26 мая, выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.«Скончался ещё один мужчина, ему было 60 лет», — говорится в оперативном сообщении. Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 2300 пациентов с коронавирусом (из них 138 — дети), 891 человек выздоровел, 30 скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 59 человек, на ИВЛ — 19 пациентов. Всего в регионе проведён 98 551 тест на коронавирус.
«Политическая жизнь Украины»
В Новосибирской области умер ещё один пациент с коронавирусом
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.