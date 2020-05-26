Исламабад, , 08:14 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Пакистана за прошедшие сутки увеличилось на 2 164 и достигло 54 601 человека. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства страны.

Также указывается, что за этот же временной промежуток от COVID-19 скончались 32 человека, в результате чего общее число летальных исходов составляет теперь 1 133.

При этом 17 198 пациентов в стране за время пандемии вылечились от COVID-19. Кроме этого, уточняется, что больше всего зараженных коронавирусом выявлено в провинции Синд — 21 645 и Пенджаб — 19 557.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ограничения на передвижение граждан по Японии будут окончательно отменены к 19 июня.