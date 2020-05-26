Чебоксары, , 08:13 — REGNUM В Чувашии продолжается расширение коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом. Из-за роста числа выявляемых носителей SARS-CoV-2 в Алатыре и Алатырском районе будет перепрофилировано родильное отделение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Чувашии.

Роддом в городе переоборудуют для приёма пациентов с COVID-19. В таком режиме отделение будет функционировать до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется. В министерства здравоохранения поясняют, что данное решение принято «в связи с крайней необходимостью»: с начала года в роддоме родилось 106 детей, то есть в среднем 3−4 родов в неделю, тогда как число заболевших COVID-19 «стремительно растёт».

Для оказания экстренной помощи роженицам и гинекологическим больным в хирургическом корпусе оставят шесть мест.

Отметим, ранее в Чебоксарах перепрофилированы под инфекционные стационары роддом № 5, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Напомним, в центре травматологии подготовили 90 коек инфекционного профиля, в том числе 17 реанимационных. Все они обеспечены кислородом. В федеральный медицинский центр будут госпитализировать пациентов с COVID-19 или подозрением на него полностью. С 14 мая все сотрудники центра переходят на вахтовый график работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 25 мая (10:35 мск) выявлено 2387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 720 человек. Умерли 11 человек, все они — пожилые люди.

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