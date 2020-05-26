Владивосток, , 08:11 — REGNUM Во Владивостоке подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Тихоокеанского флота в связи с угрозой коронавирусной инфекции провели дезинфекцию территории филиала Владивостокского Нахимовского военно-морского училища. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также была проведена дезинфекция и прилегающих к филиалу участков территории Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова.

Военнослужащие обработали около 5 тысяч квадратных метров территории Нахимовского училища. Раствором нейтрального гипохлорита были дезинфицированы входы в корпуса, лестничные пролёты, плац, спортивные городки и другие объекты. Для обработки использовались авторазливочные станции АРС-14КМ.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения службы радиационной безопасности Беломорской военно-морской базы по плану противодействия распространению коронавируса провели дезинфекционную обработку судостроительных предприятий в городе Северодвинске.

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