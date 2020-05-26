Чита, , 08:06 — REGNUM В одном из корпусов наркологического диспансера Читы (Забайкальский край) В связи с динамикой роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории региона организован провизорный госпиталь на 40 койко-мест. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает официальный штаб региона.

«Граждане с подозрением на COVID-19 госпитализируются в развернутый провизорный госпиталь. Круглосуточно они находятся под медицинским наблюдением. В медорганизации работают врачи-терапевты, инфекционисты. Персонал и пациенты обеспечены средствами индивидуальной защиты», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё два пациента с COVID-19 умерли в Забайкалье за последние сутки, а общее число носителей SARS-CoV-2 превысило938 человек.

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