Оренбург, , 08:04 — REGNUM В Оренбурге в общежитии на проезде Коммунаров объявлен карантин по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Доступ в здание и выход из него ограничены до 5 июня. Спецорганизация продезинфицирует места общего пользования в жилом доме.

В горадминистрации заявили, что обеспечат доставку товаров первой необходимости жильцам, попавшим под карантин. Уже розданы продовольственные наборы на несколько дней.

Напомним, ранее на карантин закрывали общежития медуниверситета, а также общежития в переулке Тупой и по проспекту Братьев Коростелёвых. Стоит отметить, что в доме по проспекту Братьев Коростелёвых пришлось продлить, что вызвало недовольство жильцов. В настоящее время со всех трех общежитий ограничительные меры сняты.

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