Екатеринбург, , 08:07 — REGNUM Статистику больных COVID-19 в Свердловской области пересчитали по новому принципу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в оперативном штабе региона.

Удивившее многих изменение произошло с 23 на 24 мая 2020 года. Тогда в статистике произошёл резкий рост количества пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии (с 10 до 49), пояснений этому не давалось. Пациентов в состоянии средней степени тяжести оставалось примерно столько же (с 103 до 115).

Отметим, что ещё вечером 23 мая 2020 года (через несколько часов после публикации статистики 23 мая) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о 52 пациентах с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии.

«В тяжелом состоянии сейчас 52 человека с COVID-19, в том числе 14 пациентов — на ИВЛ», — написал тогда губернатор.

В оперативном штабе Свердловской области заявили корреспонденту ИА REGNUM, что в аномального скачка «тяжелых» больных нет — изменилась система их подсчёта.

«До сих пор в сводке оперативного штаба выделялись пациенты, здоровье которых вызывает у врачей особую тревогу и которые подключены к аппаратам ИВЛ. Этот подход был пересмотрен. В сводке за 24 мая, 25 мая и впредь будет указано и количество людей на ИВЛ, и общее число заболевших, чье состояние в связи с протеканием болезни медики также оценивают как тяжелое, но которое может быть в любой момент быть переквалифицировано в категорию средней тяжести», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2020 года в Свердловской области насчитывалось 53 пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии и 114 — в состоянии средней степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня