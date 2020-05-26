Минск, , 08:00 — REGNUM В Белоруссии из-за угрозы коронавируса при регистрации брака разрешается присутствовие не более 10 человек. Об этом говорится в опубликованном 26 мая и вступившем в силу постановлении Совмина республики.

В документе говорится, что дополнительные платные услуги при регистрации брака теперь «оказываются в присутствии минимального количества гостей, но не более 10 человек».

Уточняется, что в каждом конкретном случае решение о допустимом числе гостей принимается уполномоченным должностным лицом загса. Но оно в любом случае не может превышать установленный предел.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна распространения коронавирусной инфекции возможна в Белоруссии осенью и зимой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

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