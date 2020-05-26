Амстердам, , 07:51 — REGNUM Газета De Volkskrant обнародовала результаты проведённого ею опроса, из которого следует, что 38% средних школ не собираются оставлять учеников на второй год. Ещё 15% школ предоставляют этот вопрос на решение ученикам и родителям.

В остальных школах в этом году будут применяться другие нормы, чем обычно, при решении вопроса об оставлении на второй год. Из-за дистанционного обучения ученики уже несколько недель не получают формальных оценок. Поэтому отметки в этом году не будут играть решающей роли при решении вопроса об оставлении на второй год.

Представители большинства школ в ходе опроса заявили, что предпочитают дать ученикам преимущество сомнения, нежели подходить к ним со слишком строгими требованиями.