Магадан, Магаданская область, , 08:12 — REGNUM Власти Магадана рассказали о ситуации с заражённым коронавирусом ребёнком, у которого не удаётся установить очаг заражения.

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Главный внештатный инфекционист Колымы Елена Кузьменко сказала, что всего за всё время эпидемии был зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом детей разного возраста.

«Дети, как правило, выявляются в семейных очагах. Чаще всего, но не всегда, источником вируса для них являются родители», — цитирует инфекциониста «Магаданская правда».

По словам Елены Кузьменко, на данный момент установить источник заражения ребёнка сложно.

«Но это не значит, что для ребёнка члены семьи не стали источником вируса. Один из родителей, мог быть носителем инфекции несколько дней, и в это время заразить ребёнка. Позже он выздоровел, а инфекция проявилась у ребёнка. У всех взяты мазки и тесты — отрицательные», — добавила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Магадане выявили один случай заражения коронавирусом — у ребёнка, но от кого он подхватил вирус, невозможно теперь разобраться.