Кемерово, , 07:48 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 26 мая, за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — четыре, Кемерово — три, Яшкинский МО — три, Белово — два, Юрга — один», — уточняется в оперативной информации. Уточняется, что 13 пациентов выздоровели.

Таким образом, в Кузбассе официально зарегистрированы 444 пациента с коронавирусом, 158 человек выздоровели и были выписаны, медицинскую помощь получают 279 пациентов.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8824 человека.