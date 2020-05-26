Гонконг, Китай, , 07:40 — REGNUM В Гонконге с 1 июня международный аэропорт Чек Лап Кок частично возобновит обслуживание для транзитных пассажиров. Об этом 26 мая журналистам сообщила глава исполнительной власти этого специального административного района Китая Кэрри Лам.

По словам Лам, с начала лета аэропорт Гонконга постепенно начнёт восстанавливать транзитное обслуживание, но о возможности для иностранных пассажиров въехать на территорию Гонконга пока не может быть и речи.

Напомним, в Гонконге уже длительное время не выявлялось новых случаев местного заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, специальные устройства для быстрой дезинфекции всего тела человека стали применять в аэропорту Гонконга.

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