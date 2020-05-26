Амстердам, , 07:23 — REGNUM Правительственный консультативный орган Совет по здравоохранению Нидерландов дал положительную оценку технологии т.н. ресомации. Данная технология предназначена для растворения человеческих останков в растворе гидроксида калия. В докладе правительству, составленном Советом по здравоохранению, говорится, что ресомация является безопасным, экологически чистым и достойным способом уничтожения останков. Технология уже применяется в некоторых штатах США.

В сфере ритуальных услуг подчёркивают экологические преимущества ресомации перед обычными похоронами или кремацией. Тело помещается в герметичную камеру, где происходит деминерализация твёрдых и растворение мягких тканей. Нерастворившиеся останки сушатся и перемалываются в белый порошок.

Имплементация технологии ресомации потребует внесения изменений в закон о погребении и похоронном деле. Данный вопрос предстоит решить парламенту.