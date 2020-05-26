Абуджа, , 07:22 — REGNUM В Нигерии за прошедшие сутки выявили 229 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба нигерийского центра по контролю за заболеваниями.

К настоящему времени количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 8068. Также с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Нигерии стали 233 человека.

По данным центра, в настоящее время в Нигерии 5 524 активных случая заболевания COVID-19. Уже в стране провели 45 683 теста на выявление нового коронавируса.

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