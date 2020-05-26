Амстердам, , 07:17 — REGNUM Министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шоутен предупредила о закрытии скотобоен, которые до конца дня 26 мая не смогут доказать, что они сделали всё возможное для предотвращения заражений коронавирусом. Мясная промышленность в Нидерландах оказалась затронутой несколькими вспышками коронавируса. На 26 мая намечено совещание между министром и представителями сектора.

Шоутен заявила, что намерена обратить внимание не только на сами скотобойни, но и на то, каким образом работники добираются на работу. Кроме того, министра беспокоит, не являются ли жилищные условия работников скотобоен возможным источником заражения.

Многие работники скотобоен являются трудовыми мигрантами. Нередко они проживают в стеснённых условиях и вместе едут на работу.