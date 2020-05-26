Берлин, , 07:15 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 432 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Также за 25 мая в ФРГ от осложнений COVID-19 скончались 45 человек. Таким образом с начала пандемии в Германии подтвердили 179 002 случая инфицирования SARS-CoV-2. Общее число жертв осложнений COVID-19 достигло 8 302.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Германи начался новый этап смягчения карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В большинстве федеральных земель начали работать рестораны и кафе.

Читайте ранее в этом сюжете: Регионы Германии переходят к новому этапу отмены карантинных мер