Токио, , 07:26 — REGNUM В Японии на животных успешно испытали вакцину от нового коронавируса, созданную японской компанией AnGes при сотрудничестве университетом Осаки. Об этом 26 мая сообщает газета The Nikkei.

По данным издания, у подопытных животных, которым были сделаны инъекции опытной вакцины, были обнаружены необходимые антитела.

В июле планируется начать клинические исследования вакцины, в которых примут участие несколько десятков человек. В сентябре компания-разработчик надеется перейти уже к полномасштабным испытаниям долгожданного препарата. В случае их успеха — получить разрешение на производство от министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии ещё до конца 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые разработали и добровольно протестировали на себе вакцину от коронавирусной инфекции, были обнаружены антитела к коронавирусу.

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