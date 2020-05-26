Новосибирск, , 07:14 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело о хищении единовременной выплаты, предназначенной труженику тыла в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в соответствии с Указом президента РФ, 92-летней жительнице Первомайского района Новосибирска — ветерану труда и труженице тыла — была назначена денежная выплата 50 тыс. рублей. Но сотрудник отделения почтовой связи подделала подпись в платёжном документе и присвоила деньги. В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что единовременная денежная выплата возвращена труженице тыла в полном объёме.