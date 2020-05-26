Лос-Анджелес, США, , 07:13 — REGNUM Режиссёр Дэвид Эйер сказал, что он хочет получить возможность выпустить свою версию кинокомикса «Отряд самоубийц». Об этом 25 мая сообщил портал Game Rant.

Кинематографист заявил это на фоне обсуждений новости о том, что потоковый сервис HBO Max выпустит версию фильма «Лига Справедливости» Зака Снайдера.

Во время общения с фанатами в Twitter Эйер написал: его утомляет, что приходится выслушивать критику по поводу фильма, который на этапе монтажа прошёл через руки главного героя фильма Тима Бёртона «Эдвард Руки-ножницы».

«Фильм, который я сделал, никто не видел», — написал Эйер.

Картина «Отряд самоубийц» вышла на большие экраны в августе 2016 года. При бюджете $175 млн она собрала в США около $325 млн, а в мире — около $745,6 млн. При этом многие фанаты вселенной DC и критики негативно отзывались об этой экранизации популярного комикса.

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