Амстердам, , 07:11 — REGNUM Около 20 детей в Нидерландах поразила новая болезнь, возможно, связанная с COVID-19. У по меньшей мере десяти детей в организме обнаружены антитела к коронавирусу, сообщают педиатры.

Новое заболевание выглядит как комбинация между т.н. синдромом Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком. Первый характеризуется преимущественно поражением средних и мелких артерий, а второй — лихорадочным состоянием и нехваткой кислорода.

Синдром Кавасаки, как правило, поражает прежде всего детей в возрасте до пяти лет. Однако в случае с новой болезни лишь четверо из 19-ти пациентов относятся к данной возрастной категории.