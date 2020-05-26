Омск, , 07:00 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в областном оперштабе.

Всего в Омской области по состоянию на 26 мая коронавирус выявлен у 1097 человек. 252 человека вылечились, в том числе 18 — за прошедшие сутки.

19 пациентов с коронавирусом скончались. В том числе за прошедшие сутки умер 73-летний мужчина, имевший ряд сопутствующих заболеваний.

Всего в регионе за весь период проведено 106 977 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, к 25 мая в Омской области было подтверждено 1044 случая заражения коронавирусом.

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