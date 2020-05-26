Томск, , 06:49 — REGNUM Днём 26 мая и ночью 27 мая на большей части территории Томской области ожидаются дожди, местами сильные. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также ожидается усиление ветра 14−19 м/с, при грозах — шквалистые порывы до 24 м/с. В отдельных районах прогнозируются грозы и град. Температура воздуха понизится.

27−28 мая при прояснениях в Томской области ожидаются заморозки до 0…-3 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода на 26 мая прогнозируется и в Омской области.

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