Горно-Алтайск, , 06:47 — REGNUM С января по март 2020 года в Республике Алтай было выявлено 162 новых случая онкологии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона, всего на учёте состоит 3,2 тыс. пациентов.

Как отмечается, на сегодня во всех районах республики способны диагностировать опухоли на ранних этапах. Последнее, а также лечение рака является залогом благоприятного дальнейшего прогноза.

«Наилучшие показатели выживаемости пациентов более характерны именно для ранних, локализованных форм, чем для поздних, распространившихся по всему организму», — отметили в минздраве, призвав жителей внимательно относиться к своему здоровью.

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