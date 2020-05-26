Биробиджан, , 06:47 — REGNUM В посёлке Бира Еврейской АО снят карантин по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Ростислав Гольдштейн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В апреле посёлок Бира был закрыт на карантин, въезд и выезд из поселения был запрещён. Причиной послужило выявление коронавируса у сотрудника лечебного учреждения УФСИН, расположенного в Бире.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Еврейской АО проверила колонию, у сотрудника которой был выявлен коронавирус.