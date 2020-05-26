Эр-Рияд, , 06:37 — REGNUM Власти Саудовской Аравии намерены отменить комендантский час в стране с 21 июня, за исключением священного для мусульман города Мекки, сообщает Reuters.

При этом с 31 мая в стране отменят запрет на внутренние поездки по стране, посещение мечетей и на деятельность государственных и частных предприятий. Для жителей Мекки комендантский час продолжить действовать с 15:00 до 18:00. Тем не менее, проводить служения в мечетях будет разрешено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Саудовской Аравии Тауфик ар-Рабиа сообщил о начале отмены карантинных ограничений в стране с 28 мая. По его словам, это решение обусловлено появлением ряда новых возможностей у саудовских властей.

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