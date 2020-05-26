Сеул, , 06:03 — REGNUM 11 225 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано на территории Южной Кореи после подтверждения положительных результатов анализов еще у 19 пациентов, 26 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Отмечается, что 16 новых пациентов с коронавирусной заразились внутри страны. Также за сутки в стране умерло двое больных с COVID-19. Всего в стране от данного заболевания скончалось 269 человек. Еще 10 275 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая стало известно, что Международный фестиваль фейерверков в Сеуле (Seoul International Fireworks Festival) решили отменить из-за пандемии коронавируса.

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