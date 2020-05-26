Курган, , 05:57 — REGNUM В курганском городе Шадринске до особого распоряжения закрыта больница скорой медицинской помощи. Здесь у одного из пациентов выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб региона.

Заражённый коронавирусом шадринец прибыл из другого региона. В больнице скорой помощи проводятся на данный момент противоэпидемические мероприятия для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Все сотрудники и пациенты медучреждения сдали тесты на SARS-CoV-2.

Пациенты по экстренным показаниям будут направляться в Шадринскую центральную районную больницу, отметили в штабе.