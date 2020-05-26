Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Новая модификация (мод) Sekiro: Shadows Die Twice добавила в игру жёлтый меч Энакина скайуокера из вселенной «Звёздных войн». Демонстрационный ролик был опубликован 25 мая на портале DSOGaming.

Стоит отметить, что дополнение позволяет геймерам выбрать синий, зелёный, фиолетовый, красный, желтый свет меча или даже сделать его радужным. Стоит отметить, что, к сожалению, создатели мода не стали добавлять в игру хорошо знакомые всем фанатам «Звёздных войн» звуки работы оружия. Модификация можно скачать на сайте Nexus Mods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что для Sekiro: Shadows Die Twice выпустили мод, добавляющий в игру замедление времени и сверхбыстрые атаки мечом. Эти функции разработчики позаимствовали у создателей игры Katana Zero.

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