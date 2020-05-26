Междуреченск, Кемеровская область, , 05:56 — REGNUM В городской больнице Междуреченска создана специализированная эпидбригада. В её обязанности входит оказание помощи на дому пациентам с жалобами на симптомы ОРВИ и повышенную температуру. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Бригада состоит из фельдшера и водителя. Она работает по сменному графику в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

«Бригады располагаются вне станции скорой помощи, в другом помещении, — отметил главный врач Междуреченской городской больницы Степан Ронзин. — У них более настороженное отношение к пациентам, поэтому они работают в средствах максимальной индивидуальной защиты. Мы считаем это правильным, потому что число носителей вируса в городе прибавляется, а бригады скорой помощи находятся на передовой. Еженедельно сотрудники скорой помощи сдают анализы на COVID-19».

В минздраве уверяют, что медики обеспечены запасом средств индивидуальной защиты.