Киев, , 05:44 — REGNUM Студия Frogwares выложила в сеть дебютный трейлер предстоящей игры Sherlock Holmes: Chapter One. Ролик был опубликован 25 мая на YouTube-канале GameSpot Trailers.

В новой игре Шерлок Холмс предстанет в образе привлекательного молодого человека. Её сюжет расскажет о том, как сыщик пытается проявить себя, проводя расследование на неком опасном острове, расположеном в Средиземном море. Холмсу предстоит раскрыть тайну смерти своей матери.

Релиз игры запланирован на 2021 год. Ранее украинская студия Frogwares выпустила такие игры, как The Sinking City, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, Sherlock Holmes: Crimes & Punishments и другие.

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